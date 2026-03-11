  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Hadera, Israël
depuis
$648,945
;
10
ID: 34350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare : - Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m², - Vaste terrasse pergola de 30 m², - Cuisine moderne ouverte sur le salon, - Salon avec éclairage d’ambiance, - Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres supplémentaires, - 3 toilettes et 2 salles de bains, - Rénovation complète de la plomberie, des sols, portes et fenêtres, salles de bains et sanitaires, - 2 places de parking ! - Au 2 ème étage, - Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble. A proximité des commodités, commerces, écoles et ganims. Proche des communautés francophones et à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Pour une visite, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
