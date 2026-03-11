Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un produit rare :
- Grand duplex de 6 pièces d'environ 140 m²,
- Vaste terrasse pergola de 30 m²,
- Cuisine moderne ouverte sur le salon,
- Salon avec éclairage d’ambiance,
- Suite parentale spacieuse et confortable ainsi que 4 chambres supplémentaires,
- 3 toilettes et 2 salles de bains,
- Rénovation complète de la plomberie, des sols, portes et fenêtres, salles de bains et sanitaires,
- 2 places de parking !
- Au 2 ème étage,
- Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble.
A proximité des commodités, commerces, écoles et ganims.
Proche des communautés francophones et à 12 minutes environ en voiture du bord de mer !
Pour une visite, contactez-nous :
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
