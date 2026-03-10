  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel 5 pcs exceptionnel

Quartier résidentiel 5 pcs exceptionnel

Ascalon, Israël
depuis
$642,675
;
10
ID: 34832
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

appartement 5 pieces au cour de barnea immeubl;e de standing chambre parentale avec sdb et dressing, chambre adolescent avec sdb tres spacieux, lumineux

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel 5 pcs exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$642,675
Autres complexes
Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
NEVE TZEDEK – FACE MER Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing Localisation : Cœur de Neve Tzedek, l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv Face à la mer et à la Tayelet À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports Descri…
Jérusalem, Israël
depuis
$43,89M
Cette annonce représente une opportunité remarquable d'acquérir deux propriétés indépendantes situées dans le quartier juif historique de Jérusalem, à seulement 600 mètres du Mur des Lamentations. Ces résidences offrent des vues extraordinaires sur la Vieille Ville et le Har HaBait, combinan…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
4 pièces, neuf dans un immeuble boutique neuf, spacieux et réalisé seulement avec des matériaux de luxe, terrasse de 12 m2, parking. 3 chambres à coucher, incluant une chambre master avec salle de bain privative, MAMAD et une deuxième salle de bain. Très lumineux avec de grandes baies vitré…
