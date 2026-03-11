Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pieces – rue lapin, tel-aviv - immeuble neuf apres tama - 300m de la mer - vue degagee

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Situé dans une rue calme au caractère européen, entre Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim et le front de mer (300 m).
Secteur recherché avec ruelles arborées, cafés, boutiques et esprit village.
À pied : plages, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restaurants, futur tramway.
Environ 70 m² au 1er étage avec vue dégagée (aucun vis à vis possible)
Immeuble boutique récent (Gidi Bar Orian).
Cuisine Eggersmann.
Climatisation VRF Fujitsu.
Parking mécanique (plateforme supérieure).
Cave ~5 m².
Exposition Sud/Ouest
L'appartement refais a neuf avant la vente
Prix mis à jour : 4.650.000 ₪.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
