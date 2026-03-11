  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  Quartier résidentiel Special investisseur!

Quartier résidentiel Special investisseur!

Nahariya, Israël
depuis
$311,933
;
5
ID: 34615
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    HaGilad, 5

À propos du complexe

Appartement 3 pièces 70m2 dans petit immeuble de 3 étages situe dans quartier résidentiel a proximité des commerces a moins de 10 mn de marche de la gare et du centre. Appartement loué depuis 4 ans.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
