  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$564,300
;
12
Laisser une demande
ID: 34799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$558,030
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Hadera, Israël
depuis
$843,315
Vous regardez
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$564,300
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller