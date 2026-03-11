  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)

Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)

Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
;
6
ID: 34566
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Tarshish

À propos du complexe

Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d’un grand salon lumineux, d’une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beaux espaces de vie. À l’extérieur, une vaste terrasse avec piscine privée de 8 mètres sur 3, ainsi qu’un parking privatif. Située dans un quartier résidentiel calme et recherché, à seulement quelques minutes en voiture de la plage, des commerces et des principaux axes de la ville. Prix exceptionnel, bien en dessous du marché (cause familiale) : seulement 7 100 000 ₪ (environ 1,8 million d’euros). Une opportunité rare à ne pas manquer pour vivre ou investir dans un environnement de qualité à Ashdod.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

