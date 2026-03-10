  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Vue sur la mer

Quartier résidentiel Vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$705,375
;
9
ID: 34773
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Akhziv — Superbe 5 pièces à vendre Splendide vue mer 125 m² + terrasse 20 m² (vue mer) Ascenseur • Parking • Mamad

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
