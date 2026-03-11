  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
;
7
Laisser une demande
ID: 34539
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

À l’emplacement le plus recherché de Kiryat Yovel – à la frontière de Ramat Denya et Ramat Sharet, à deux pas de la future ligne de tramway, à quelques minutes du centre commercial Malha, des parcs et des transports en commun. Dans un immeuble récent après renforcement (Tama 38), avec ascenseur de Shabbat et accès entièrement sans marches, se trouve un appartement 3 pièces moderne, construit il y a seulement quelques années. Superficie de 77 m² bien agencés, lumineux avec deux orientations ! Belle terrasse de 12 m², en partie adaptée pour la Souccah, avec vue dégagée et verdoyante. L’appartement comprend également : • Une suite parentale avec salle de douche attenante • Une salle de bain supplémentaire avec baignoire • Une chambre sécurisée (Mamad) • Climatisation centrale • Chauffage au sol • Et un débarras privé enregistré au cadastre (Tabou

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$927,647
Quartier résidentiel Baka -ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,850
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$465,548
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Afficher tout Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Quartier résidentiel Un duplex penthouse à 10 minutes à pied de la mer à un prix exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$686,565
BZH RE/MAX Hadera vous présente un penthouse en duplex de 5 pièces dans le quartier du bord de mer Olga de Hadera. Ses caractéristiques : ✅ Duplex penthouse de 5 pièces de 150 m², ✅ Terrasse ensoleillée de 50 m², ✅ Aux 8ème et 9ème étages, ✅ 2 suites parentales et une chambre sécurisée, ✅ …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse & vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
3 pieces, renove, 1er etage,proche transporte, synogoues,centre commercial Up Town
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller