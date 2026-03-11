Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À l’emplacement le plus recherché de Kiryat Yovel – à la frontière de Ramat Denya et Ramat Sharet, à deux pas de la future ligne de tramway, à quelques minutes du centre commercial Malha, des parcs et des transports en commun.
Dans un immeuble récent après renforcement (Tama 38), avec ascenseur de Shabbat et accès entièrement sans marches, se trouve un appartement 3 pièces moderne, construit il y a seulement quelques années.
Superficie de 77 m² bien agencés, lumineux avec deux orientations !
Belle terrasse de 12 m², en partie adaptée pour la Souccah, avec vue dégagée et verdoyante.
L’appartement comprend également :
• Une suite parentale avec salle de douche attenante
• Une salle de bain supplémentaire avec baignoire
• Une chambre sécurisée (Mamad)
• Climatisation centrale
• Chauffage au sol
• Et un débarras privé enregistré au cadastre (Tabou
