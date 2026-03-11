  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Hadera, Israël
depuis
$843,315
;
10
Laisser une demande
ID: 34308
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena’hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer ! - Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l’étage ! - ⁠Étage 7/9, - Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-ouest, ⁠ - Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central, ⁠ - Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!! - Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d’eau, - 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total deux belles salles d’eau et deux toilettes, - Ascenseur, climatisation, - Une cave privée, - 2 places de parking ! - Un superbe lobby. Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Il est magnifique ! Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,42M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !
Hadera, Israël
depuis
$843,315
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Quartier résidentiel Bon emplacement .
Raanana, Israël
depuis
$968,715
Raanana EST recherche. Immeuble apres Tama. 4 pieces Entierement renove . Grandes chambres. Proche de tous commerces et Ecole Ariel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
Ce magnifique 4P, au 19ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moché, prisée pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, Mamad, suite parentale,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller