  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$768,075
13
ID: 34097
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Penthouse near baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces lumineux avec balcon et vue dégagée – idéal emplacement
Netanya, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$768,075
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,07M
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Immobilier.co.il
