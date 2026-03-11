  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux

Raanana, Israël
depuis
$3,42M
;
5
ID: 34172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Herzl

À propos du complexe

Tres bel appartement de 200 m2 . 5 pieces .Penthouse duplex 1 seule chambre avec salle e bain a l etage. Tres grand salon 5 m hauteur de plafond. grande terrasse depuis le salon et l espace salle a manger . Cuisine moderne avec ilot. Parquet dans les chambres. A l etage piscine et grande terrasse. mamad /2 places de parking.

Raanana, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya
Netanya, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Bureau a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,330
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Autres complexes
Quartier résidentiel Occasion à saisir ! projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,26M
Au cœur de la ville de Bat-Yam, rue Mivtza Sinai, le projet propose deux immeubles résidentiels écologiques, (certifiés Green Building). Des appartements spacieux et modernes y offrent confort, innovation et bien-être, à proximité immédiate de toutes les commodités. Le projet repose sur d…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Tres bel appartement de 4 pieces situe dans le quartier "Le Park " plutot francophone . Vue sur le parc. ce nouveau quartier a tous les avantages : ecoles, parc, centre commercial..... tres grande terrasse de 28 m2 . etage eleve apercu mer. 2 salles de bain. 1 parking 4 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Super affaire ! un appartement de 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$529,815
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un appartement plein de good vibes, au centre-ville de Hadera, rue Harav Ovadia Yossef, un appartement lumineux à un prix exceptionnel ! Caractéristiques : ⭐ Appartement 4 pièces d’environ 100 m², ⭐ Grand salon avec un espace dédié de sal…
Agence
Immobilier.co.il
