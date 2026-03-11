  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.

Ascalon, Israël
depuis
$739,860
11
ID: 34704
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soigneusement conçus et soignés dans les moindres détails pour un intérieur fonctionnel et confortable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée luxueux aux touches élégantes qui caractérisent le projet, qui comprend également un grand parking et des espaces de rangement. Le projet est situé à quelques pas d'un centre commercial animé, du parc high-tech et de la gare, et est entouré d'espaces verts et d'établissements d'enseignement pour tous les âges. C'est l'alliance parfaite entre tranquillité champêtre et style de vie urbain.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,61M
Unique duplex 5 pièces au cœur de Tel Aviv – Bograshov Situé à proximité de la plage et des rues animées du quartier Bograshov, ce duplex offre un cadre de vie idéal entre dynamisme urbain et sérénité. 5 pièces 4 chambres 2 salles de bains 3 toilettes 4e et 5e étage 135 m² habitables + 58 m…
Bat Yam, Israël
depuis
$837,045
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Raanana, Israël
depuis
$906,015
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec terrasse de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien investi à voir rapidement
