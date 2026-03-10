  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Holyland golden heights

Quartier résidentiel Holyland golden heights

Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
;
2
Laisser une demande
ID: 34896
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

## **Présentation du projet – Groupement d’Achat Holyland, Jérusalem** Situé au cœur du quartier recherché de **Holyland à Jérusalem**, ce nouveau projet résidentiel propose une opportunité rare d’acquérir un appartement dans un environnement moderne, verdoyant et parfaitement connecté aux axes majeurs de la ville. Pensé pour offrir confort, qualité de vie et pérennité, l’immeuble se compose d’un **rez-de-jardin et de trois étages**, pour un total de **12 appartements spacieux**, allant du **3 pièces au 4 pièces**. Chaque logement bénéficie d’une conception soignée, d’espaces optimisés et d’une belle luminosité. Les appartements sont agrémentés de **terrasses généreuses**, tandis que les rez-de-jardin profitent de **jardins privatifs**, idéals pour les familles ou pour ceux qui recherchent un cadre de vie calme et verdoyant. Le projet inclut également un **parking en sous-sol**, garantissant confort et sécurité au quotidien, ainsi qu’un standard de construction conforme aux exigences modernes en matière d’isolation, de durabilité et de qualité des matériaux. La **livraison est prévue sur 36 mois**, permettant aux acquéreurs de planifier sereinement leur installation ou leur investissement. Ce groupement d’achat représente une occasion unique de rejoindre un projet immobilier à taille humaine, dans l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem, tout en bénéficiant de conditions avantageuses et d’un cadre de vie exceptionel Notre a agence se tient a votre disposition pour tout renseignement complementaire

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Perle de confort et luxe à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,571
Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Vous regardez
Quartier résidentiel Holyland golden heights
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Un havre de calme lumineux à har homa : espace, confort et douceur de vie - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$811,965
À Har Homa, dans une rue calme et recherchée, cet appartement de 3 pièces offre une qualité de vie rare grâce à ses trois expositions lumineuses (tout sauf nord) et sa terrasse souccah de 9 m² sur vue dégagée. Situé au 4e étage d’un immeuble récent avec ascenseur de Shabbat, le bien a bénéfi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Afficher tout Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Quartier résidentiel Un duplex de 3 pièces somptueux en bord de mer avec votre piscine privée !
Hadera, Israël
depuis
$1,18M
BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » un appartement unique, à pied à côté de la mer ! Caractéristiques : - Un duplex de 70 m² de 3 pièces haut-de-gamme avec de beaux matériaux, - Une pièce à vivre lumineuse avec accès sur un…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Quartier résidentiel Résidence zamenhof: complexe privé de luxe
Herzliya, Israël
depuis
$16,46M
La Résidence Zamenhof est une propriété extraordinaire qui incarne la confidentialité, le luxe et le confort au plus haut niveau. Située dans le quartier paisible et pastoral de Herzliya B, à proximité du prestigieux Kfar Shmaryahu, elle bénéficie d’un emplacement privilégié dans l’un des qu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller