Quartier résidentiel Holyland golden heights

## **Présentation du projet – Groupement d’Achat Holyland, Jérusalem**
Situé au cœur du quartier recherché de **Holyland à Jérusalem**, ce nouveau projet résidentiel propose une opportunité rare d’acquérir un appartement dans un environnement moderne, verdoyant et parfaitement connecté aux axes majeurs de la ville. Pensé pour offrir confort, qualité de vie et pérennité, l’immeuble se compose d’un **rez-de-jardin et de trois étages**, pour un total de **12 appartements spacieux**, allant du **3 pièces au 4 pièces**.
Chaque logement bénéficie d’une conception soignée, d’espaces optimisés et d’une belle luminosité. Les appartements sont agrémentés de **terrasses généreuses**, tandis que les rez-de-jardin profitent de **jardins privatifs**, idéals pour les familles ou pour ceux qui recherchent un cadre de vie calme et verdoyant.
Le projet inclut également un **parking en sous-sol**, garantissant confort et sécurité au quotidien, ainsi qu’un standard de construction conforme aux exigences modernes en matière d’isolation, de durabilité et de qualité des matériaux.
La **livraison est prévue sur 36 mois**, permettant aux acquéreurs de planifier sereinement leur installation ou leur investissement.
Ce groupement d’achat représente une occasion unique de rejoindre un projet immobilier à taille humaine, dans l’un des quartiers les plus prisés de Jérusalem, tout en bénéficiant de conditions avantageuses et d’un cadre de vie exceptionel
Notre a agence se tient a votre disposition pour tout renseignement complementaire
