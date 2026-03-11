  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya

Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 pieces a kiryat sanz – rue yehuda hanassi -netanya

Netanya, Israël
depuis
$771,210
;
9
ID: 34448
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Yehuda HaNasi, 24

À propos du complexe

Rue Yehuda Hanassi, dans le quartier recherché de Kiryat Sanz à Netanya, au sein d’un environnement résidentiel calme et bien desservi. Appartement de 4 pièces avec Mamad, d’environ 110 m², situé au 5ᵉ étage sur 6. Immeuble rénové et renforcé dans le cadre d’un projet TAMA 38 récemment achevé. Unité faisant partie des nouveaux logements ajoutés post-TAMA (prestations modernes). Balcon Souccah de 12 m², 2 salles de bains, 2 WC. Parking privé, ascenseur, vide-ordures, Arnona 1 100 ₪/2 mois, Vaad 250 ₪/mois. Secteur apprécié pour son cadre familial, commerces, synagogues, écoles et transports. Prix demandé : 2 460 000 ₪.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

