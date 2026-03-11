  1. Realting.com
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !

Hadera, Israël
$465,548
ID: 34078
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à Hadera ! Caractéristiques : - Appartement 3 pièces d'environ 70 m², - Terrasse, - Au 4ème étage sur 6, - Ascenseur, - Cadastre ! - Super emplacement ! - Super prix ! Au pied de l'immeuble, un supermarché Carrefour, un jardin pour enfants et à quelques minutes de la gare de bus et des axes routiers. Proche de la communauté francophone Kavod Hatorah. Excellent investissement ! Prime location ! Ra’hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licence Professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
