  4. Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,14M
;
6
ID: 34879
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

À propos du complexe

Emplacement Privilégié, a proximite du royal beach Hotelt ret a seulement quelque pas de la mer . Projet Boutique de 6 Etages avec des prestations de haute gammes et luxueuses . Une construction ecologique . vue sur la mer meme depuis le premier etage . 1 place de parking pour chaque appartement . les surfaces des appartements sont spacieuses et bien agence.

Tel-Aviv, Israël
