  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion

depuis
$5,80M
;
6
ID: 34385
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

À propos du complexe

Neuf à vendre en exclusivité Duplex avec jardin dans un immeuble flambant neuf et magnifique sur le boulevard Ben Gourion. ***Conception architecturale haut de gamme : parquet massif importé de France, panneaux encastrés, menuiserie sur mesure, portes Pandora hautes sans bruit, électricité intelligente, système d'alarme et de surveillance, climatisation VRF Mitsubishi, système d'irrigation et de fertilisation sans fil, et bien plus encore.** Au niveau supérieur : séjour, cuisine, suite parentale, bureau, salle de douche et un jardin donnant directement sur le séjour. Au niveau inférieur : espace public et deux logements avec deux belles et lumineuses cours anglaises (aménageables en studio, salle de cinéma, salle de sport, etc.). Total : 234 m² construits, plus 169 m² de vaste jardin bien entretenu et une cour anglaise de 17 m². Parking dans une installation robotisée. Arrière-cour et calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
