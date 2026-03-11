Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
;
6
ID: 34476
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mendele Book Seller, 26

À propos du complexe

Un bien rare sur le marché : un penthouse duplex de prestige au cœur de Tel Aviv, offrant un cadre de vie exclusif entre la mer, la culture et l’effervescence urbaine. Caractéristiques principales • Superficie intérieure : 140 m² • Terrasse spectaculaire : 140 m² avec vues panoramiques sur la ville et la mer • Configuration duplex : deux niveaux élégants avec matériaux haut de gamme • Ascenseur privatif : accès direct au penthouse, double entrée possible • Finitions premium : marbre importé, chauffage au sol, menuiserie sur mesure • Stationnement : deux places de parking souterraines incluses • Exposition : N/S/E/O Emplacement d’exception – Rue Mendeli Moher Sefarim Nichée entre la mer Méditerranée et les quartiers culturels les plus recherchés de Tel Aviv, cette rue emblématique est réputée pour son calme résidentiel et sa proximité immédiate avec les lieux emblématiques de la ville : • À 5 minutes de Dizengoff Center, Bograshov et Rothschild Boulevard • À 10 minutes à pied des plages, de la promenade du front de mer et des cafés emblématiques • Environnement vivant et raffiné, avec galeries d’art, restaurants gastronomiques et théâtres • Accès rapide au quartier d’affaires de Ramat Gan et aux grands axes de circulation Un art de vivre au sommet Ce penthouse conjugue prestige, élégance et confort absolu, dans l’un des emplacements les plus recherchés de Tel Aviv. Idéal pour une résidence principale de standing ou un investissement haut de gamme, il offre une expérience de vie unique au-dessus de la ville. Prix : 14 900 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????
Ashdod, Israël
depuis
$6,270
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.
Raanana, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Penthouse duplex d’exception – rue mendeli moher sefarim, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
Stop Affaire : appartement 4 pièces à Ashdod à un prix imbattable. En plein cœur du quartier "Dalet", immeuble avec ascenseur, à proximité de tout... Déjà loué à 4200 shekels (rentabilité 3,75 %). Tout autour il y a des immeubles qui ont été rénovés en "Tama 38" : rajout d'une terrasse, d'un…
Immobilier.co.il
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Appartement à vendre à Arnona, rue Ravadim, appartement de caractère, 3.5 pièces, 86 mètres carrés, rez de chaussée, sortie à la cour, unité séparée de 20 mètres carrés enregistrée comme stockage
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme
Immobilier.co.il
