  2. Israël
  3. Mateh Yehuda
  Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal

Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal

Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
;
3
ID: 34340
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Mateh Yehuda
  • Adresse
    HaOren

À propos du complexe

Une opportunité rare d'acquérir un terrain constructible dans l'enclave prisée de Motza Illit. Situé dans une impasse calme et privée, à proximité immédiate de l'autoroute 7, ce terrain exceptionnel offre des vues pastorales à couper le souffle surplombant Hadassah Ein Kerem. La propriété s'étend sur environ 1,483 m2, avec des droits de construction approuvés pouvant atteindre environ 480 m², offrant une toile idéale pour une résidence sur mesure. Motza Illit est un havre rural-suburbain pittoresque situé à la frontière municipale de Jérusalem, évoquant le charme d’un village du début du XXe siècle tout en profitant de la proximité avec la capitale. La région se distingue par son atmosphère sereine, son air de montagne frais et ses paysages dramatiques de Jérusalem. Les maisons en pierre caractéristiques, les environs verdoyants et les panoramas spectaculaires se mêlent harmonieusement à une communauté professionnelle et exigeante, faisant de Motza une adresse exclusive et très prisée. La communauté locale dynamique regroupe toutes les générations et s’enrichit d’événements culturels, de festivals et de célébrations tout au long de l’année. Les résidents bénéficient d’installations éducatives de qualité, d’un mouvement de jeunesse actif, d’une bibliothèque, d’une synagogue et de centres communautaires. De plus, les commodités à proximité incluent des centres commerciaux, des hôtels de luxe et certains des principaux établissements médicaux d’Israël, garantissant ainsi à la fois tranquillité et commodité dans un emplacement prestigieux. Photo Credit: Hagai Agmon-Snir

Localisation sur la carte

Mateh Yehuda, Israël
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Terrain à vendre dans un emplacement idéal
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$3,14M
