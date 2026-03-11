  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo

Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israël
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kiosso Albert, 14

À propos du complexe

Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquelle s'articulent des bâtiments résidentiels, mélange d'ancien et nouveau. 3 bâtiments existants de 4 étages , dont les façades sont restaurées ,dont le volume original (hauteur, proportions) est respectés pour préserver le caractère historique , En dessous des bâtiments existants, un étage de magasins Et 1 nouveau bâtiment moderne de 7 étages au-dessus du lobby un parking souterrain de 3 étages Fusion entre l'ancien et le nouveau, qui préserve le caractère historique de Yafo, tout en apportant un confort contemporain. Adaptés tant aux familles qu'aux investisseurs Date d'entrée prévue pour Mars 2028. Appartements de 2p á 5p avec terrasse et penthouses Bâtiment moderne de 7 étages 2 pièces á partir de 2.570.000 sh, entre 50m2 et 61m2 avec terrasse de 5m2 (num appartement 2,11,30) 3 pièces á partir de 3.690.000 sh entre 73 m2 et 87m2 avec terrasses entre 6m2 et 9 m2 (app num 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 pièces au rdc, qui fait l'angle de l'immeuble, 91m2 et 3,35 m de hauteur au plafond, exposition : nord/sud/ouest. Pas d'extérieurs prix: 4.403.000 sh (app num 1) 5 pièces A partir de 5.668.000 sh, 109m2 et 2 terrasses 6,3m2 et une de 4,5m2 .( num 4) Penthouses: Prix á partir de 6.909.000 sh 4 pièces 151m2 et 107m2 de terrasse, hauteur 2.90m.(app num 49) Exposition : nord/sud 3 pièces 108m2 au 7eme étage et 56m2 de terrasse,( app num 52 ) Mini penthouse au 6ème étage 4 pièces 138m2 et 118m2 de terrasse, Exposition : nord/sud/est (num 51) Bâtiments anciens restaurés RDC 3 pièces 94m2 avec 4.5 m2 de hauteur, exposition : Est/Sud qui donne sur la cour intérieure Prix : 4.135.000 sh (num 1) penthouse au 4ème étage , 3p 98m2 avec 114 m2 de terrasse Prix 7.990.000 sh (num 20) 3 pieces á partir de 4.068.000 sh, entre 78m2 avec 2 terrasses de 4m2 et 6m2 et 89m2 avec 2 terrasses de 6 m2 et 9 m2 direction Est/Ouest (num 2, 9) Penthouses 4 pièces 166m2 et 110m2 de terrasse et 4 m de hauteur au plafond (num 26) 4 pièces 143m2 et 2 terrasses de 84 m2 et 29 m2 avec hauteur au plafond de 3.30m (num 27) Détails techniques: nous contacter modalités de paiements : plusieurs options sont offertes Les prix ne comprennent pas nos frais d'agence de 2% hors taxes

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
