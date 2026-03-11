  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon

Quartier résidentiel Au coeur de la ville. vue sur parc. tres grand salon

Raanana, Israël
depuis
$1,75M
;
3
ID: 34189
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski

À propos du complexe

Au centre ville de Raanana . Appartement duplex au 3e et dernier etage. Immense salon. Appartement atypique beaucoup de charme. Vue sur le parc . Rue tres demandee. Parking.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$874,665
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse à ashdod à 2 pas de la mer
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
À vendre à Arnona, quartier résidentiel recherché de Jérusalem, appartement de 65 m² offrant une excellente qualité de vie, idéal pour une famille avec jeunes enfants ou pour un investissement immobilier sécurisé. Situé au 2ᵉ étage sans ascenseur, il se compose d’un salon lumineux avec cuisi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
INVESTISSEMENT ! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨ 3 pièces 51m², bien agencé, très bon état, buanderie Terrasse Souccah vue dégagée RDC Parking et Mahsan
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
À VENDRE – PENTHOUSE UNIQUE OCCUPANT TOUT UN ÉTAGE ???? Situé dans une rue calme proche de Shenkin, entre King George et Yohanan HaSandlar 5 pièces 167 m² intérieurs + 97 m² de terrasses sur le toit Immeuble rénové après TAMA 38 Livraison : Octobre 2025 Conception architecturale haut d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
