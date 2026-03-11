Quartier résidentiel Villa de rêve a ashdod en 1ère ligne face a la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Villa de rêve a Ashdod en 1ère ligne face a la mer toute neuve jamais habitée
A "Youd Zayin" villa indépendante sur un terrain de 450 m2 (très rare) , 320 m2 habitables sur 3 niveaux :
-sous sol habitable avec salle de bain et toilettes
-RDC, espace a vivre avec baies vitrées immenses, cuisine, chambre "mamad", Salle de bain, WC
-1er étage: 2 chambres a coucher, salle de bains, terrasse, et une suite parentale avec terrasse vue mer
Et enfin le toit aménagé en terrasse solarium
Le terrain fait tout le tour de la villa avec une piscine de 3.80m/ 9m tout en mosaïque
Climatisation VRF
Fenêtres en aluminium noir
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
