Quartier résidentiel Villa de rêve a ashdod en 1ère ligne face a la mer

$3,14M
4
ID: 34574
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Nofekh

À propos du complexe

Villa de rêve a Ashdod en 1ère ligne face a la mer toute neuve jamais habitée A "Youd Zayin" villa indépendante sur un terrain de 450 m2 (très rare) , 320 m2 habitables sur 3 niveaux : -sous sol habitable avec salle de bain et toilettes -RDC, espace a vivre avec baies vitrées immenses, cuisine, chambre "mamad", Salle de bain, WC -1er étage: 2 chambres a coucher, salle de bains, terrasse, et une suite parentale avec terrasse vue mer Et enfin le toit aménagé en terrasse solarium Le terrain fait tout le tour de la villa avec une piscine de 3.80m/ 9m tout en mosaïque Climatisation VRF Fenêtres en aluminium noir

