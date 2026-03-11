  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses

Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,57M
;
2
Laisser une demande
ID: 34136
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et de tous commerces, d’un country club et d’une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026 3 immeubles de 8 étages avec des appartements du 3 au 5 pieces, des rez de jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage 3 pièces 83m2, terrasse de 15m2 à 23m2, parking et cave Prix : de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 pièces 103m2, terrasse de 20 à 27m2, parking et cave Prix : de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 pièces 123m2, 2eme etage, terrasse de 22m2, parking et cave, Prix : 3.000.000 sh 5 pièces Rez de jardin-duplex 150m2, jardin de 175m2 Prix : à partir de 5.000.000sh Face au parc : 5 pièces 140m2 avec 2 terrasses de 35m2 et 40m2 Prix : 3.500.000 sh Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m2, 8eme avec 65m2 de terrasse 6 pièces 154m2, 9eme avec 25m2 de terrasse 6 pieces 156m2, 6eme avec 45m2 de terrasse, (2 master et 4 toilettes) Prix: à partir de 5.000.000 sh

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,57M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, appréci…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vast…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller