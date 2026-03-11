Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
10
ID: 34368
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nehardea, 3

À propos du complexe

À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux et calme Il comprend une salle de douche principale et une salle de douche double. Un parking souterrain est disponible à Tabu. L'appartement dispose d'un hall d'entrée luxueux, d'un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, d'une piscine et d'un club pour les résidents. Actuellement loué

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$3,42M
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Rez de jardin
Quartier résidentiel Rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$956,175
Grand rez-de-jardin Dans le nouveau quartier Shimon Peres, découvrez ce superbe 5 pieces en rez-de-jardin aux volumes rares : env. 200 m² habitables et 170 m² de jardin exposé sud-ouest Calme, luxe et intimité garantis A quelques min à pied du centre-ville, de la gare, des commerces
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Au centre
Quartier résidentiel Au centre
Quartier résidentiel Au centre
Quartier résidentiel Au centre
Quartier résidentiel Au centre
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$548,625
Centre-ville, dans une petite impasse calme et pittoresque, appartement 2 pièces en duplex,38 m2, pièces a vivre avec kitchenette ; à l’étage : 1 chambre à coucher, salle d’eau avec wc. Climatisation, bon état, loué 4100 nis Prix : 1.750.000 nis
Immobilier.co.il
