  4. Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
15
ID: 34060
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Maale HaTsofim, 21

À propos du complexe

Situé dans l'immeuble boutique "Ma'ale HaTzofim" à Ramat Gan, conçu et construit par le célèbre cabinet d'architectes "Feigin Architects". L'immeuble a été achevé en 2020 et est considéré comme un projet prestigieux et unique avec l'un des standards de construction les plus élevés en Israël. L'immeuble ne compte que 9 appartements, chacun occupant un étage entier, garantissant une intimité maximale sans voisins. Le projet est situé dans un quartier calme et verdoyant sur l'une des rues les plus belles et pastorales de Ramat Gan, près du jardin Shaul (Le Parc des Singes). Perché au sommet d'une colline, il offre une vue urbaine à couper le souffle sur la ligne d'horizon du Gush Dan, offrant à chaque appartement un panorama spectaculaire. En même temps, il est idéalement situé près des zones centrales de Ramat Gan (les rues Bialik, Jabotinsky et Arlozorov sont à quelques pas). Tel Aviv Centre et les autoroutes Ayalon sont à quelques minutes en voiture. Caractéristiques principales: Intérieur: 180 m2 Espaces extérieurs: 112 m2 – terrasse principale d'environ 50 m2, balcon cuisine d'environ 33 m2, balcon latéral d'environ 8 m2, terrasse de la chambre principale d'environ 21 m2. Magnifiques vues urbaines Quatre orientations Ascenseur avec accès direct à l'appartement Hall privé pour l'ascenseur Cuisine de luxe par Hacker Germany, équipée d'appareils haut de gamme de marques internationales Chambres: 4 – dont une suite parentale spacieuse avec terrasse privée (option pour un dressing) et une chambre sécurisée (Mamad) Salles de bains complètes: 2 Toilettes invités: 1 Spécifications haut de gamme comprenant : porte d'entrée en acier Ringel, portes intérieures italiennes du sol au plafond, revêtement en pierre naturelle (50X100), toilettes suspendues, baignoires indépendantes, système domotique, luminaires design, système avancé de climatisation VRF Daikin, chauffe-eau thermodynamique, et plus encore. Parking: 2 Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de ce penthouse.

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
