  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
;
6
Laisser une demande
ID: 34221
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shmuel Weiz

À propos du complexe

Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville stratégiquement au cœur d’une région dynamique, entre l’université de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak et Tel Aviv,proximité immédiate de Tel Aviv  Givat Shmouel se démarque par une série d’avantages remarquables pour ses résidents. Le coût élevé des loyers et des biens immobiliers se justifie par des avantages indéniables que procure la vie dans cette ville. Givat Shmuel se présente ainsi comme un véritable foyer pour ceux en quête d’une qualité de vie supérieure, d’une accessibilité optimale aux services, opportunités professionnelles, ainsi que d’un tissu social dynamique. Proximité avec le centre du pays Givat Shmouel offre à ses habitants un accès rapide vers les pôles majeurs du pays. Être au centre, c'est être connecté. Niveau social élevé Givat Shmuel se distingue par un niveau social élevé, reflétant la qualité de vie et l'excellence de ses services. Cette dynamique sociale contribue à un environnement propice à l'épanouissement, notamment à travers des écoles de haut niveau. L'école sélectionnée par l'ADG propose un enseignement de qualité, avec un suivi adapté aux enfants d'Olim hadashim, favorisant leur intégration et leur réussite. * Des aides de tout ordre et soutien scolaire supplémentaire seront attribués dans les destinations situées dans des régions en développement. Caractéristiques de l’appartement Appartement de 3 pièces cote Surface de 82m2 plus une terrasse de 10m2 Appartement de 4 pièces Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 5 pièces facade Surface de 133m2 plus une terrasse de 12m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité tête

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Netanya, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Quartier résidentiel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Nouveauté à vendre en exclusivité ! Situé au 46, rue Yehoshua Ben Nun À proximité du prestigieux complexe de Bâle Dans un immeuble en cours de rénovation (Tama 1) Actuellement propriété du groupe Ohana. Un magnifique appartement de 2 pièces de 66 m² sera disponible (3 pièces possibles) Au 1…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Afficher tout Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israël
depuis
$1,21M
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Cottage en Rez de jardin a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller