Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces entre le shuk hacarmel et rothchild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
;
6
ID: 34632
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kalischer, 50

À propos du complexe

À vendre – Appartement 2 pièces , Tel Aviv Quartier : Lev HaIr Nord / Lev Tel Aviv Surface : 46 m² Étage : 5 sur 5 avec ascenseur Prix : 3,600,000 ₪ Découvrez cet appartement 2 pièces situé au cœur vibrant de Tel Aviv, à l’angle de Nahalat Binyamin et Gruzenberg. Installé dans un immeuble classé et entièrement reconstruit en 2021, le bien se trouve dans les étages ajoutés lors de la rénovation — il est donc neuf, moderne et lumineux. Points forts : Emplacement ultra central, à deux pas du marché Carmel et de Rothschild Quartier recherché, vivant, à proximité de cafés, boutiques, plages et transports Appartement déjà loué de manière continue depuis 3 ans – idéal pour investissement locatif Parfait pour couple, pied-à-terre ou investisseur Contactez nous pour une vidéo, une visite, ou plus de renseignements.

