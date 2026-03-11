  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
6
ID: 34670
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement à vendre – Tel Aviv (Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff) Prix demandé : 7 590 000 NIS Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d’intimité et de design contemporain, au cœur d’un quartier de Tel Aviv en plein développement. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Espaces extérieurs : deux balcons totalisant 14 m² Nombre total de pièces : 4 Étage : 3e avec ascenseur Chambres : 3 Salles de bain : 2 Pièce sécurisée (Mamad) Parking privé Cave / espace de rangement privé Multiples expositions offrant une excellente luminosité naturelle Premium Real Estate Licence n° 31928721 Frais d’agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

