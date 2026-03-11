Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv(petite rue entre sderot chen et dizengoff)

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement à vendre – Tel Aviv
(Petite rue entre Sderot Chen et Dizengoff)
Prix demandé : 7 590 000 NIS
Situé dans un immeuble boutique neuf et moderne comprenant seulement 5 résidents, cet appartement de standing offre une combinaison idéale de confort, d’intimité et de design contemporain, au cœur d’un quartier de Tel Aviv en plein développement.
Détails du bien
Superficie intérieure : 116 m²
Espaces extérieurs : deux balcons totalisant 14 m²
Nombre total de pièces : 4
Étage : 3e avec ascenseur
Chambres : 3
Salles de bain : 2
Pièce sécurisée (Mamad)
Parking privé
Cave / espace de rangement privé
Multiples expositions offrant une excellente luminosité naturelle
Premium Real Estate
Licence n° 31928721
Frais d’agence : 2 % + TVA
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
