  Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !



Hadera, Israël
depuis
$893,475
10
ID: 34347
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité dans le quartier de Givat Olga, un très beau penthouse duplex de 3.5 pièces, soigneusement aménagé, à quelques minutes à pied de la mer, dans la rue recherchée de Mena’hem Begin ! Caractéristiques : - Appartement lumineux de 3,5 pièces d'environ 100 m², - Très beau séjour donnant sur une première terrasse orientée vers la mer, - Grande terrasse-Souccah ensoleillée sur le toit de 20 m² ! - Au 8ème étage, - Ascenseur, - Pièce sécurisée, - Cave privée, - Place de parking, - Beau lobby, immeuble bien entretenu. Emplacement exceptionnel ! Vous traversez la rue et arrivez à pied au bord de la mer, au prestigieux hôtel Jacob's, à quelques minutes en voiture du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. En plus d’un appartement de rêve, c’est un excellent investissement ! Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Professionals Hadera. Numéro de licence : 313736

Hadera, Israël


depuis
$893,475
