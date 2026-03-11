Quartier résidentiel Pour les amoureux du bord de mer ! magnifique duplex avec une vue imprenable !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité dans le quartier de Givat Olga, un très beau penthouse duplex de 3.5 pièces, soigneusement aménagé, à quelques minutes à pied de la mer, dans la rue recherchée de Mena’hem Begin !
Caractéristiques :
- Appartement lumineux de 3,5 pièces d'environ 100 m²,
- Très beau séjour donnant sur une première terrasse orientée vers la mer,
- Grande terrasse-Souccah ensoleillée sur le toit de 20 m² !
- Au 8ème étage,
- Ascenseur,
- Pièce sécurisée,
- Cave privée,
- Place de parking,
- Beau lobby, immeuble bien entretenu.
Emplacement exceptionnel ! Vous traversez la rue et arrivez à pied au bord de la mer, au prestigieux hôtel Jacob's, à quelques minutes en voiture du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers.
En plus d’un appartement de rêve, c’est un excellent investissement !
Contactez-nous, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Professionals Hadera.
Numéro de licence : 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
