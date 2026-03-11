Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
;
4
ID: 34527
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kadish Luz, 22

À propos du complexe

Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignant l’espace de lumière. La suite parentale, un véritable cocon, bénéficie d’un accès direct à un jardin privatif de 30 m², parfait pour se ressourcer. L’appartement comprend 4 chambres dont une sécurisée (ממ״ד), 3 salles de bains, une cuisine indépendante, une buanderie et une atmosphère chaleureuse unique. Situé au 3e étage avec ascenseur, dans un immeuble bien entretenu, il offre également un parking, la climatisation dans le salon et un chauffage individuel au gaz. Un lieu idéal pour familles recherchant confort et qualité de vie, à proximité des écoles, yeshivot et commerces du quartier.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
Quartier résidentiel Un hôtel boutique prestigieux et en activité au cœur de rosh pinna.
Rosh Pina, Israël
depuis
$7,84M
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Afficher tout Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavi…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$573,705
BAT YAM - Dans un emplacement idéal, à seulement 100 mètres de la plage et de la promenade très prisée de la ville ! Situé dans une petite rue calme – rue Jabotinsky Bel immeuble bien entretenu avec digicode et abri Appartement de 2,5 pièces d’environ 65 m² 1er étage sur 7 avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Au cœur du centre-ville de Jérusalem, dans une résidence de standing avec gardien 24h/24, découvrez cet appartement de luxe neuf situé en étage élevé, offrant une qualité de vie rare et une vue spectaculaire sur la ville. L’appartement développe environ 48 m² parfaitement agencés et propose…
Agence
Immobilier.co.il
