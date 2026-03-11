Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent.
Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignant l’espace de lumière. La suite parentale, un véritable cocon, bénéficie d’un accès direct à un jardin privatif de 30 m², parfait pour se ressourcer.
L’appartement comprend 4 chambres dont une sécurisée (ממ״ד), 3 salles de bains, une cuisine indépendante, une buanderie et une atmosphère chaleureuse unique. Situé au 3e étage avec ascenseur, dans un immeuble bien entretenu, il offre également un parking, la climatisation dans le salon et un chauffage individuel au gaz.
Un lieu idéal pour familles recherchant confort et qualité de vie, à proximité des écoles, yeshivot et commerces du quartier.
Jérusalem, Israël
