  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement

Ascalon, Israël
depuis
$620,730
;
5
Laisser une demande
ID: 34814
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Un 4 pieces dans le quarie de Agamim terasse 90 m2 etat comme neuf

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces centre ville
Nahariya, Israël
depuis
$485,925
Quartier résidentiel Beau 4 pieces dans un nouvel immeuble du nouveau nord pres de la place basel avec mamad balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.
Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$620,730
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne occasion
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$438,900
appartement 4 pcs refait a neuf quartier centrale afridar ascensseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Tres bel appartement de 4 pieces situe dans le quartier "Le Park " plutot francophone . Vue sur le parc. ce nouveau quartier a tous les avantages : ecoles, parc, centre commercial..... tres grande terrasse de 28 m2 . etage eleve apercu mer. 2 salles de bain. 1 parking 4 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller