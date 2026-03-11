Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Au cœur du centre-ville de Jérusalem, dans une résidence de standing avec gardien 24h/24, découvrez cet appartement de luxe neuf situé en étage élevé, offrant une qualité de vie rare et une vue spectaculaire sur la ville.
L’appartement développe environ 48 m² parfaitement agencés et propose un séjour élégant et lumineux ouvrant sur une terrasse de 4 m² avec une vue incroyable, idéale pour profiter du calme et de la lumière tout au long de la journée. La chambre confortable bénéficie d’un mamad, alliant sécurité et fonctionnalité. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort moderne dans un environnement raffiné.
La résidence propose des prestations haut de gamme, avec une salle de sport au premier étage, un ascenseur de Shabbat, ainsi qu’une grande terrasse commune au 10e étage permettant l’installation d’une souccah. L’emplacement est exceptionnel : central, calme, à proximité immédiate du tramway, des commerces et de toutes les commodités du centre-ville.
Un bien rare, lumineux et élégant, idéal pour une clientèle recherchant prestige, confort et emplacement stratégique à Jérusalem.
Disponible à partir du 1er mars.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
