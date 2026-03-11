  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595

Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
;
6
Laisser une demande
ID: 34523
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Raoul Wallenberg

À propos du complexe

Au cœur du centre-ville de Jérusalem, dans une résidence de standing avec gardien 24h/24, découvrez cet appartement de luxe neuf situé en étage élevé, offrant une qualité de vie rare et une vue spectaculaire sur la ville. L’appartement développe environ 48 m² parfaitement agencés et propose un séjour élégant et lumineux ouvrant sur une terrasse de 4 m² avec une vue incroyable, idéale pour profiter du calme et de la lumière tout au long de la journée. La chambre confortable bénéficie d’un mamad, alliant sécurité et fonctionnalité. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort moderne dans un environnement raffiné. La résidence propose des prestations haut de gamme, avec une salle de sport au premier étage, un ascenseur de Shabbat, ainsi qu’une grande terrasse commune au 10e étage permettant l’installation d’une souccah. L’emplacement est exceptionnel : central, calme, à proximité immédiate du tramway, des commerces et de toutes les commodités du centre-ville. Un bien rare, lumineux et élégant, idéal pour une clientèle recherchant prestige, confort et emplacement stratégique à Jérusalem. Disponible à partir du 1er mars.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue sur le lac
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
Quartier résidentiel Avec terrasse, balcon sur la mer, clair, vue sur la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Vous regardez
Quartier résidentiel Vivre jérusalem au sommet – appartement de prestige avec vue panoramique - jerusalem immonbilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,912
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Quartier résidentiel En plein coeur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,28M
Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramiq…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,17M
Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller