  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons

Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
;
9
Laisser une demande
ID: 34341
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaYamit, 7

À propos du complexe

Magnifiquement conçu et entièrement meublé, cet appartement de deux chambres est prêt à accueillir immédiatement ses nouveaux propriétaires. Situé dans le prestigieux quartier de Noga, il bénéficie d’une localisation privilégiée à quelques pas de la plage, de la promenade de Tel Aviv, de la station du tramway, du complexe culturel HaTachana, du parc Ha-Mesila et du charmant quartier historique de Neve Tzedek. S’inscrivant dans un projet résidentiel exclusif, cette propriété allie parfaitement emplacement stratégique et art de vivre haut de gamme. Les résidents profitent de finitions raffinées répondant aux standards internationaux, ainsi que d’espaces communs premium incluant un business lounge, une salle de sport entièrement équipée et un club privé doté d’une salle de cinéma. D’une superficie d’environ 56 m², complétée par deux balcons totalisant 10 m², l’appartement bénéficie d’une triple exposition Sud, Ouest et Est, garantissant luminosité et confort tout au long de la journée. Il comprend un système de maison intelligente, une climatisation VRF, des menuiseries sur mesure, un abri sécurisé (mamad) à l’étage — également utilisé comme salle de sport — ainsi qu’une place de parking privée. Cette résidence incarne une rare alliance entre élégance, fonctionnalité et emplacement central, offrant une expérience de vie sophistiquée au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Beau rez de jardin
Nahariya, Israël
depuis
$1,505
Quartier résidentiel Projet tour prenium
Nahariya, Israël
depuis
$589,380
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$579,975
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
???? BAISSE DE PRIX – Opportunité à saisir ! Situé rue Ben Yehuda , entre Frishman et Bograshov, cet appartement de 50 m² se trouve dans un immeuble récent. Placé à l’arrière du bâtiment, il bénéficie d’un environnement calme et préservé, tout en étant au cœur d’un quartier vivant et recher…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,57M
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Afficher tout Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Magnifique penthouse de plain pieds. Occupe tout l etage. Tres investi. 6 pieces dont mamad. 2 tres belles terrasse l une de 120 m2 depuis le salon et l autre de 33 m2 depuis la cuisine. 2 parking une grande cave. a voir absolument
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller