Quartier résidentiel Haut standing

ID: 34700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 a 8 étages, chaque bâtiment avec seulement 3 appartements par pallier . De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un accès facile à la piscine municipale et d'un terrain de tennis à proximité. Le complexe est situé à proximité de divers établissements d'enseignement, d'un centre commercial, de complexes de loisirs et de loisirs et à proximité des principaux axes de circulation. électricité -Triphasée -Préparation pour un mini climatiseur central -Un interphone TV -Points de communication : téléphone et télévision dans chaque pièce -Préparation pour un ventilateur de plafond dans les chambres -Un interrupteur à l'entrée pour allumer et éteindre tout l'éclairage de la maison -Minuterie pour un radiateur électrique -Système d'appartement pour surveiller et contrôler la consommation électrique -Portes intérieures de qualité -Stores électriques (sauf salles de bains et salles d'eau) -dans les pièces sèches, sol en granit cérame 60/60 Dans les appartements 5, chambres et appartements avec jardin - dans les pièces sèches sol en granit porcelaine 80/80 -Terrasse robinet appartement 3 pcs a partir de 1.590.000 Nis et 1.632.000 Nis (certain avec cave et clim inclus ) 4 pcs a partir de 1.850.000 nis pour plus de renseignement n'hésitez pas !

