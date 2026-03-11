Quartier résidentiel Haut standing

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
North Garden
Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 a 8 étages, chaque bâtiment avec seulement 3 appartements par pallier . De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sportives et d'un accès facile à la piscine municipale et d'un terrain de tennis à proximité. Le complexe est situé à proximité de divers établissements d'enseignement, d'un centre commercial, de complexes de loisirs et de loisirs et à proximité des principaux axes de circulation.
électricité
-Triphasée
-Préparation pour un mini climatiseur central
-Un interphone TV
-Points de communication : téléphone et télévision dans chaque pièce
-Préparation pour un ventilateur de plafond dans les chambres
-Un interrupteur à l'entrée pour allumer et éteindre tout l'éclairage de la maison
-Minuterie pour un radiateur électrique
-Système d'appartement pour surveiller et contrôler la consommation électrique
-Portes intérieures de qualité
-Stores électriques (sauf salles de bains et salles d'eau)
-dans les pièces sèches, sol en granit cérame 60/60 Dans les appartements 5, chambres et appartements avec jardin - dans les pièces sèches sol en granit porcelaine 80/80
-Terrasse robinet
appartement 3 pcs
a partir de 1.590.000 Nis et 1.632.000 Nis (certain avec cave et clim inclus )
4 pcs a partir de 1.850.000 nis
pour plus de renseignement n'hésitez pas !
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
