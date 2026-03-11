  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
;
8
Laisser une demande
ID: 34295
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Rokah, 121 b Ramat Gan Tennis Club

À propos du complexe

Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement résidentiel calme à proximité immédiate du centre économique d’Israël. Ramat Gan abrite le plus grand quartier d’affaires du pays, la Bourse de Tel-Aviv (Boursa District), où siègent les principales banques, compagnies d’assurance et tours d’entreprises internationales. La ville est en pleine expansion, portée par de nombreux projets de renouvellement urbain (Tama 38, Pinouï Binouï) et de résidences haut de gamme. Grâce à ses espaces verts généreux, comme le Parc National de Ramat Gan, ses infrastructures modernes et sa connexion directe aux grands axes (Ayalon, Route 4, Route 6, Tramway rouge), la ville offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, proximité et rentabilité. LE PROJET – UZIEL 13–15 Situé au cœur d’un quartier paisible et central de Ramat Gan, Uziel 13–15 est un projet résidentiel d’exception développé par Kardan Nadlan, l’un des plus grands promoteurs d’Israël. Ce programme se compose d’une tour de luxe et de deux immeubles boutique, alliant design contemporain, volumes généreux et finitions haut de gamme. Les appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que les mini-penthouses et penthouses, bénéficient de grandes terrasses offrant des vues dégagées sur le Gush Dan. Grâce à son emplacement stratégique, le projet bénéficie d’un accès direct au tramway, et aux principaux axes routiers reliant Tel-Aviv, Givatayim et Petah Tikva. POINTS FORTS DU PROJET • Emplacement central et calme au cœur de Ramat Gan • Proximité immédiate du tramway et des axes majeurs • Architecture moderne et design contemporain (bois et verdure) • Lobby design, salle de sport équipée, et finitions de standing • Vue dégagée sur le Gush Dan • Appartements lumineux avec grandes terrasses • Spécifications techniques de haut niveau CONDITIONS DE PAIEMENT • 20 % à la signature du contrat • 80 % quatre mois avant la livraison • Sans alavat kablan (prêt promoteur) • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, pris en charge par le promoteur

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Neuf-proche tram-soucca et parking
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$1,44M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,08M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Quartier résidentiel Unique devenir propriétaire dans l’un des quartiers les plus dynamiques et prometteurs d’ashdod avec 5%!
Ashdod, Israël
depuis
$717,915
Nouveau programme immobilier de 3 pièces à Ashdod – Livraison dans 26 mois Découvrez un projet immobilier d'exception en plein cœur d'Ashdod, en cours de construction, avec une livraison prévue dans seulement 26 mois. Cette nouvelle résidence de haut standing s’élève sur 8 étages et bénéfic…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller