  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee

Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
;
10
ID: 34460
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Rishonim, 10

À propos du complexe

Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose 3 pièces lumineux, une atmosphère moderne et chaleureuse, ainsi qu’une exposition idéale avec vue dégagée. Le niveau inférieur comprend un salon ouvert avec baies vitrées, terrasse de 4 m², cuisine intégrée, MAMAD et toilettes invités. À l’étage, une chambre en galerie style loft, un jacuzzi privé, toilettes supplémentaires et une terrasse de 8 m² avec vue imprenable sur la mer. Rénové récemment, le bien se distingue par son optimisation des volumes, son calme, son intimité et sa localisation premium, idéale en résidence principale, pied-à-terre ou investissement. Prix demandé : 7 000 000 ₪.

Tel-Aviv, Israël
