  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$862,125
;
2
ID: 34216
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Nisim Bachar, 1

À propos du complexe

Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d’un salon lumineux avec cuisine américaine, d’une suite parentale, d’une seconde chambre avec balcon de 4m² et de deux salles de bains avec deux toilettes, offrant un confort moderne dans un cadre historique. Baigné de lumière grâce à ses expositions est et sud-ouest, il est actuellement habité comme un 3 pièces mais peut facilement être divisé en deux unités locatives générant environ 8 500 ₪ par mois meublé. Une opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou réaliser un investissement intelligent dans l’un des quartiers les plus demandés.

Jérusalem, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Villa de rêve a Ashdod en 1ère ligne face a la mer toute neuve jamais habitée A "Youd Zayin" villa indépendante sur un terrain de 450 m2 (très rare) , 320 m2 habitables sur 3 niveaux : -sous sol habitable avec salle de bain et toilettes -RDC, espace a vivre avec baies vitrées immenses, cuis…
Découvrez le luxe de vivre à Tel Aviv avec ce tout nouveau penthouse occupant un étage entier, idéalement situé dans les prestigieuses ruelles entourant Kikar Hamedina, en plein centre de Tel Aviv. Cette propriété exclusive offre intimité, sophistication et un design exceptionnel dans un emp…
???? À vendre à Ashkelon – Superbe appartement 4 pièces dans le quartier Agamim ! ???? ???? 8e étage | ???? Vue dégagée | ????️ Spacieux et lumineux Une belle opportunité dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville ! ✅ 4 pièces bien agencées ✅ Étage élevé avec vue ouverte et apa…
