  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Vue mer eternelle

Quartier résidentiel Vue mer eternelle

Ascalon, Israël
depuis
$507,870
10
ID: 34806
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

appartement 4 pieces a la city avec vue mer eternelle de toutes les pieces. cave, parking, mamad, 2 ascenceurs tres bonne affaire a ne pas maquer

Ascalon, Israël
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m², - Au 4ème étage avec ascense…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal. D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$783,750
À vendre A is proximité de Frishman 2 pièces 36m2 2etage Loué 5000₪ A deux pas de la plage 2.500.000 Nis
Immobilier.co.il
