  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
4
Laisser une demande
ID: 34155
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

À propos du complexe

À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de 4 pièces (119 m² habitables + 11 m² de terrasse ensoleillée) au 2e étage. Façade avec de larges ouvertures. Orientation : Sud et Est. Agencement optimal. (Architecte : Gidi Bar Orian). Parking souterrain. Loyer perçu pendant la construction (selon l'estimation d'un expert). Livraison prévue : Été 2028.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy - tres bon etat
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Stop affaire en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,67M
Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Projet neuf de 4 immeubles de 10 et 12 étages avec des appartements du 3 au 6 pièces. Situe dans le quartier de Katamonim, proche de Katamon Hayeshana, 5 minutes à pied de la rue Rachel Imenou, proches des cafés et restaurants de la rue Emek Refaim, à 5mn à pied centre-ville, et d'établissem…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,07M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jerusalem limite Bet veigan Composé de 2 immeubles de 19 et au dessous immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez de chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de chabat), bet haknesset, salle de sport… Livrable Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,05M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller