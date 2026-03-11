  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .

depuis
$1,16M
5
ID: 34108
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Bar Ilan, 51

À propos du complexe

Belle surface de 126 m2 net. Appartement 4e etage avec terrasse de 14 m2 . Vue degagee. Immeuble renove. parking. Centre ville de Raanana . proche de tous les commodites

Raanana, Israël
