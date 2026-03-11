  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin

Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
;
10
ID: 34451
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la ville. Simtat Laan est une perle rare : une petite ruelle résidentielle, discrète et paisible, recherchée par les connaisseurs. À quelques pas seulement des grandes artères animées, elle offre un calme absolu tout en permettant de profiter pleinement de la vie urbaine. Le quartier se distingue par ses immeubles récents et de charme, ses cafés intimistes, ses boutiques de proximité, ses espaces verts et son atmosphère familiale et sereine. Caractéristiques du bien Immeuble moderne construit en 2015 Appartement 3 pièces comme neuf, très bien agencé Surface d’environ 68 m² + balcon ensoleillé de 6 m² 1er étage avec ascenseur Trois orientations, très lumineux et bien ventilé Environnement calme, ambiance chaleureuse et harmonieuse Mamad (pièce sécurisée) Parking privatif enregistré au Tabou Cave privative enregistrée au Tabou – 2 m² En supplément : stationnement réservé aux résidents de la ruelle, un avantage rare en plein centre de Tel-Aviv Prix demandé : 4 890 000 ₪ Le même appartement au 3eme étage est également à la vente

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

