Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin

À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan
Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la ville.
Simtat Laan est une perle rare : une petite ruelle résidentielle, discrète et paisible, recherchée par les connaisseurs. À quelques pas seulement des grandes artères animées, elle offre un calme absolu tout en permettant de profiter pleinement de la vie urbaine. Le quartier se distingue par ses immeubles récents et de charme, ses cafés intimistes, ses boutiques de proximité, ses espaces verts et son atmosphère familiale et sereine.
Caractéristiques du bien
Immeuble moderne construit en 2015
Appartement 3 pièces comme neuf, très bien agencé
Surface d’environ 68 m² + balcon ensoleillé de 6 m²
1er étage avec ascenseur
Trois orientations, très lumineux et bien ventilé
Environnement calme, ambiance chaleureuse et harmonieuse
Mamad (pièce sécurisée)
Parking privatif enregistré au Tabou
Cave privative enregistrée au Tabou – 2 m²
En supplément : stationnement réservé aux résidents de la ruelle, un avantage rare en plein centre de Tel-Aviv
Prix demandé : 4 890 000 ₪
Le même appartement au 3eme étage est également à la vente
Tel-Aviv, Israël
