Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique immeuble conçu par Philippe Starck, avec deux balcons de 12 m2 chacun. Fusionnant deux appartements en un seul, l'espace bénéficie de plafonds hauts et de vues imprenables sur la ville et la mer.
L'appartement, entièrement meublé, comprend un spacieux salon à double hauteur, une somptueuse suite parentale avec balcon privé et sauna humide, une chambre supplémentaire actuellement utilisée comme bureau, une pièce sécurisée intérieure (Mamad) transformée en dressing, ainsi qu'une cuisine design équipée d'appareils haut de gamme des meilleures marques mondiales.
Les résidents des Yoo Towers profitent d'équipements exclusifs tels qu'un salon d'affaires, un spa luxueux avec une salle de sport entièrement équipée, une piscine semi-olympique, une sécurité 24h/24 et des espaces extérieurs impeccablement entretenus. Cette propriété offre un mélange parfait d'élégance, de fonctionnalité et de confort pour ceux qui recherchent un style de vie extraordinaire.
Parking : 3
Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de cet appartement.
