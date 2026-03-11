  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
;
15
Laisser une demande
ID: 34063
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

À propos du complexe

Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique immeuble conçu par Philippe Starck, avec deux balcons de 12 m2 chacun. Fusionnant deux appartements en un seul, l'espace bénéficie de plafonds hauts et de vues imprenables sur la ville et la mer. L'appartement, entièrement meublé, comprend un spacieux salon à double hauteur, une somptueuse suite parentale avec balcon privé et sauna humide, une chambre supplémentaire actuellement utilisée comme bureau, une pièce sécurisée intérieure (Mamad) transformée en dressing, ainsi qu'une cuisine design équipée d'appareils haut de gamme des meilleures marques mondiales. Les résidents des Yoo Towers profitent d'équipements exclusifs tels qu'un salon d'affaires, un spa luxueux avec une salle de sport entièrement équipée, une piscine semi-olympique, une sécurité 24h/24 et des espaces extérieurs impeccablement entretenus. Cette propriété offre un mélange parfait d'élégance, de fonctionnalité et de confort pour ceux qui recherchent un style de vie extraordinaire. Parking : 3 Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de cet appartement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces en cours de tama rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$827,640
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Quartier résidentiel A vendre-3 pieces rue mendele a 1 min de la plage !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Situé rue Mendeli, l’une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l’animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s’agit d’un appartement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,10M
maison de 247 m2 sur 2 niveaux. sur un terrain de 424 m2 A renover .gros potentiel . possibilite d agrandissement et de construire une piscine. la maison est situee dans une impasse proche de la route 2
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$984,390
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller