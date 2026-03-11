  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble

Raanana, Israël
depuis
$1,19M
;
4
ID: 34180
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

À propos du complexe

Appartement de 5 pieces avec terrasse parking et cave. terrasse de 10 m2. jolie cuisine ouverte .immeuble renove avec mamad. centre ville proche synagogue du Rav Pinto a 2 pas d arouza mais calme . Rue a sens unique.

Raanana, Israël
