  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya

Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
;
5
Laisser une demande
ID: 34883
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

Tres beau projet sur Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya , Une résidence de 3 immeubles ,dont 2 immeubles de 9 étages et 1 de 16 étages . Grand choix d appartement avec des grands balcon du 2 au 5 pièces avec rez de jardin et penthouse . Parking pour chaque appartement , caves réservées pour certains appartement. livraison 50 mois . prix de départ pour un de 2 pieces : 67 m2 avec 12 m2 de terrasse : 2300000 nis Le quartier Kiryat Yovel bénéficie de vues magnifiques et est situé dans un emplacement stratégique avec un accès optimal aux routes principales, dont le boulevard Begin et la rue Golomb. Le quartier est également idéalement proche du centre commercial Malcha et du stade Teddy. A proximité se trouvent les quartiers de Beit VeGan, ainsi que Ramat Denya et Ramat Sharet.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,79M
Quartier résidentiel À vendre : penthouse – masarik, bat yam ! deuxième ligne mer – vue incroyable !
Bat Yam, Israël
depuis
$1,80M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme
Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Quartier résidentiel Exclusivité – rue tchernichovsky, projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Exclusivité – Rue Tchernichovsky, Projet Bezalel quartier shenkin Grand appartement 3 pièces, très lumineux Nord / Ouest Environ 87 m² + 9 m² de terrasse (une chambre côté intérieur de l’immeuble) Sécurité 24/7 Salle de sport Parking Cave Possibilité de mobilier complet L’appartement est …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Rare !! Appartement 5 pièces "résidence Dimri City" 160 m2 avec 20 m2 de terrasse, 2 ascenseurs dont un de shabat. A proximité de commerces, écoles, parcs, synagogues, bus..... Entièrement rénové, avec clim individuel dans chaque chambre. Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Afficher tout Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
dans le quartier de la city, dans un immeuble de standing avec jaccuzzi et sauna rez de jardin decore par architecte d'interieur 5 pieces, vue mer, piscine privee exceptionnel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller