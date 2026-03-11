Quartier résidentiel Villa immense et luxueuse à ashdod à 2 pas de la mer

  1. Realting.com
Ashdod, Israël
depuis
$3,92M
;
14
ID: 34571
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Nahal Dan

À propos du complexe

Villa en Israël Ashdod, quartier Youd Alef avec architecte d'intérieur. 460 m2 habitable + terrain 700 m2. Piscine à débordement 8.40 m x 4.80 m. Rez-de-chaussée : salon/salle à manger/cuisine moderne toute équipée/WC indépendant/buanderie/pièce technique. 1er niveau : 2 grandes chambres dont une avec dressing et salle de bain/WC. 2ème niveau : WC indépendant/1 chambre avec douche et terrasse/2 chambres avec salles de bain/2 espaces à vivre communs (bureaux, salons ou autre). 3ème niveau : pièce centrale avec WC et petite cuisine donnant sur 2 grandes terrasses et grenier avec vue panoramique sur mer sans vis-à-vis. Climatisation dans toutes les pièces. Chauffage au sol (gaz). Alarme + 5 caméras contrôlables par téléphone. Interrupteurs intelligents WiFi contrôlables à distance (Alexa, Google ou Amazon). Sous-sol avec 3 pièces, fenêtres, porte extérieure avec petite terrasse, cuisine aménagée + salle de bain WC (open space). Mamad. Meubles de salle de bain, robinetterie et pare-douche dans toutes les salles d'eau. Rideaux électriques salon 6 mètres de hauteur et dans toutes les pièces. Jardin exotique avec arrosage automatique. Éclairages extérieurs. Parking privé. Porte d'entrée majestueuse 200 largeur x 300 hauteur. Sonorisation avec amplificateur WiFi 2 zones extérieures. Luminaires dans toute la maison.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
