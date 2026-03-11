Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine

  1. Realting.com
Ashdod, Israël
$2,51M
ID: 34718
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Piteda

Villa indépendante a vendre a Ashdod Sur un terrain de 315m2 , villa de 265m2 habitable repartis sur une pièce a vivre et cuisine au rez de chaussé , les chambres et salles de bains a l'étage, ainsi qu'un sous sol aménagé donnant sur une cour. De très beaux extérieurs viennent compléter ce bien avec une piscine

Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unité indépendante !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Afficher tout Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Immobilier.co.il
