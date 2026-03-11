  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
;
9
Laisser une demande
ID: 34453
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shabazi, 47

À propos du complexe

Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien. La rue Molcho est appréciée pour son calme résidentiel, tout en restant à quelques minutes des axes principaux de la ville. Description du bien Appartement 2 pièces d’une surface de 54 m², situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur, miklat à proximité immédiate. L’appartement est très lumineux et a fait l’objet d’une rénovation complète, offrant des prestations modernes et un agencement fonctionnel, idéal aussi bien pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif. Caractéristiques principales • 2 pièces • 54 m² • 1er étage • Sans ascenseur • Entièrement rénové • Lumineux • Quartier central et recherché Excellent investissement que ce soit en résidentiel ou en vue de location logue durée (loyer estimé a 10-11.000NIS/mois) ou AirbnB (loyer 15-18.000NIS/mois) Prix : 3 800 000 NIS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse d’exception – esprit bauhaus | ajami, jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli devant le parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,82M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Appartement lumineux et entièrement rénové, sur Kiryat Yovel JERUSALEM Avec très grande terrasse et pergola, idéale pour une grande soucca
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$805,695
Projet résidentiel, situé au coeur de yaffo, dont l'emplacement stratégique,le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Projet neuf a Holyland Jerusalem, situe dans un immeuble de 30 étages, proche de Bayit Vegan et de Ramat Sharet et a 5 minutes du Canyon Malha et de l'axe routier qui mène a tout Jérusalem Lobby luxueux avec 4 ascenseurs, gardien et salle de sport,. Parking et cave pour chaque appartement E…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller