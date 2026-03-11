Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien.
La rue Molcho est appréciée pour son calme résidentiel, tout en restant à quelques minutes des axes principaux de la ville.
Description du bien
Appartement 2 pièces d’une surface de 54 m², situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur, miklat à proximité immédiate.
L’appartement est très lumineux et a fait l’objet d’une rénovation complète, offrant des prestations modernes et un agencement fonctionnel, idéal aussi bien pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement locatif.
Caractéristiques principales
• 2 pièces
• 54 m²
• 1er étage
• Sans ascenseur
• Entièrement rénové
• Lumineux
• Quartier central et recherché
Excellent investissement que ce soit en résidentiel ou en vue de location logue durée (loyer estimé a 10-11.000NIS/mois) ou AirbnB (loyer 15-18.000NIS/mois)
Prix : 3 800 000 NIS
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour