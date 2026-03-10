Quartier résidentiel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

  1. Realting.com
Netanya, Israël
depuis
$2,10M
ID: 34909
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

À vendre – Duplex penthouse 5 pièces avec terrasse panoramique et piscine Superbe duplex penthouse situé aux 11ᵉ et 12ᵉ étages, offrant des vues dégagées et un espace de vie moderne et lumineux. L’appartement comprend 119 m² au 11ᵉ étage avec une terrasse de 12 m², ainsi qu’une chambre parentale au 12ᵉ étage disposant d’une salle de bain privée et d’un balcon de 12 m². Une grande terrasse de 110 m², piscinable, permet de profiter pleinement de l’extérieur. Le penthouse dispose de trois salles de bain, quatre WC et d’une place de parking. Les travaux ont déjà commencé dans l’immeuble, situé à proximité de la mer, des commerces, des services, des écoles et des transports.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
