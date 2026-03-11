  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
;
8
ID: 34207
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Sharett, 48

À propos du complexe

Rue Moshe Sharett, dans le quartier le plus prisé et calme, en vente exclusive Un spacieux et magnifique appartement de 66 m² ! Rénové et lumineux Calme et intimité assurés Ascenseur desservant les demi-étages 3e et 5e étages - appartement au 3e étage ! Potentiel pour un projet de copropriété

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
