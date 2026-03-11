  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Vue mer magnifique

Quartier résidentiel Vue mer magnifique

Netanya, Israël
depuis
$627,000
;
6
Laisser une demande
ID: 34328
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Cottage triplex rare
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la produc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Holyland – Quartier en pleine rénovation urbaine, avec construction de commerces, synagogues et parcs modernisés ! Penthouse de luxe dans un immeuble avec lobby prestigieux, salle de sport et 3 ascenseurs Shabbat. 5 pièces (possibilité facile de passer à 7), 243 m² habitables + 180 m² de t…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Quartier résidentiel Duplex rare, spacieux et lumineux en plein centre-ville de hadera avec une terrasse souccah ! potentiel exceptionnel !
Hadera, Israël
depuis
$623,865
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose un rare duplex-penthouse avec de beaux volumes, très bien situé au centre-ville et côté cour ! Caractéristiques : - Un duplex d’environ 150 m² à l'origine 5 pièces transformé en 4 pièces ! - ⁠Au 5ème et 6ème étages, - Cuisine agréable, équi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller